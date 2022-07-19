На него завели уголовное дело.

Житель Владимира фиктивно зарегистрировал 62 мигрантов. На него завели уголовное дело.Факт правонарушения выявили участковые отдела полиции №1 и сотрудники отдела по вопросам миграции. Подозреваемый – 23-летний житель областного центра.«С января по июнь 2022 года мужчина направлял в МВД уведомления о прибытии иностранцев. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако фактически жилище гостям из других стран он не предоставлял», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Всего злоумышленник фиктивно прописал 62 человека. На молодого человека завели дело. Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке.