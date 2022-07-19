Мошенники разыгрывали стандартную схему с псевдоавариями.

Во Владимире осудят мошенника, который похитил у пенсионеров более 1,5 млн рублей. Подробностями дела поделились в УМВД по Владимирской области.Летом 2021 года 40-летний иностранец, выполняя роль курьера, обманывал пожилых владимирцев на крупные суммы. Во всех случаях сообщники разыгрывали один и тот же «сценарий». «Жертвам» звонили от имени правоохранителей и сообщали о задержании родственников за ДТП со смертельным исходом. Потерпевшие выполняли все указания аферистов. Они передавали деньги водителям такси, приезжавшим по заказам, оформленным мошенниками через приложение. Таксист привозил деньги на указанный адрес, где отдавал деньги обвиняемому. Вычитая свой процент, фигурант переводил остаток суммы главарям банды.Сейчас раскрыто четыре эпизода: два в отношении 64-летней и 78-летней жительниц Владимира и два с участием уроженцев Тульской области. Злоумышленник задержан с поличным, при передаче средств во время очередной попытки обмана.В ходе обыска съемной квартиры гостя из-за рубежа оперативники изъяли в 500 тысяч рублей, а также арестовали счета подозреваемого. Сейчас он находится в СИЗО и ждёт суда.