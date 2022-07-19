Большинство членов топономической комиссии проголосовало за перенос рассмотрения вопроса на неопределенное время.

Во Владимире отложили переименование улицы в честь Героя РФ Романа Кутузова. Сегодня в мэрии Владимира состоялось заседание топономической комиссии.Власти рассматривали горожан о смене названия улицы Парижской Коммуны на имя погибшего на Украине генерал-лейтенанта. Однако единого мнения нет ни у членов комиссии, ни у жителей названного квартала.Прозвучало несколько сообращений. Однм считают целесообразным назвать в честь Романа Кутузова новую улицу в новом районе. Другие уверены, что переименования школы №9, которая теперь носит его фамилию, вполне достаточно. Третьи сослались на необходимость проработать вопрос с горожанами. Четвёртые выступили против исчезновения улицы Парижской Коммуны, ведь это тоже часть исторического наследия города. Ряд собравшихся нашли несостыковки в новом названии с действующим положением и принципами, по которым объектам присваиваются те или иные имена.В итоге большинство членов комиссии проголосовало за перенос рассмотрения вопроса на неопределенное время.