Причина - монтаж нового трубопровода на улице Красноармейской.

Во Владимире с 19 по 20 июля будет проводиться монтаж нового трубопровода на улице Красноармейской. Из-за проведения работ жителям 250 домов временно ограничена подача горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского филиала «Т Плюс».Во время реконструкции на участке уже переложено 126 метров теплосети диаметром 800 мм. Общая стоимость переоснащения превысит 13 млн рублей. Горячей воды не будет с 8 утра 19 июля до 8 утра 20 июля.По окончании работ управляющие компании займутся восстановлением теплоснабжения. Ресурсоснабжающая организация просит владимирцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.Полный список адресов, попавших под отключение: