Отремонтированная кровля протекла.

Во Владимире завели уголовное дело из-за некачественного капремонта дома на улице Белоконской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Товарищество собственников жилья и коммерческая фирма заключили договор подряда на выполнение работ по капремонту крыши на 700 тысяч рублей. Однако результат работы строителей владимирцев не устроил. В ходе обследования кровли установлено, что объект сдан с недоделками.Компания не разобрала покрытие кровли и поверхности бетонных конструкций, не произвела огрунтовку оснований, смену обделок, а также не выполнила ряд других, предусмотренных сметой, работ.Из-за халтуры подрядчика крыша начала течь. Ущерб владельцам квартир превысил 190 тысяч рублей. На основании результатов проверки полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве.