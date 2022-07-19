С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152537 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 июля выявлено 13 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 2 человек. Ещё по три жителя подхватили опасный вирус в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Александровском и Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152537 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41495 заболевших во Владимире, 17981 - в Ковровском районе и 16837 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.