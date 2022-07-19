Цели – развитие у молодёжи интереса к истории, формирование привычки и культуры путешествий, повышение мотивации к обучению, воспитание и профориентация подростков.

Владимирская область и Агентство стратегических инициатив разработают туристические паспорта для школьников. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Цели – развитие у молодёжи интереса к истории, формирование привычки и культуры путешествий, повышение мотивации к обучению, воспитание и профориентация подростков.Соглашение, подписанное между двумя сторонами, предусматривает формирование единого туристского пространства, которое задействует в детских программах максимальное число ребят, выявление и тиражирование лучших практик, поддержку инициатив по развитию юношеского туризма.Власти намерены создать удобную интернет-платформу, которая поможет в организации познавательных путешествий по 33-му региону.