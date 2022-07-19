Документы на проведение аукциона по поиску подрядчика опубликованы на госзакупках.

Во Владимирской области высадят 43 750 саженцев сосны. Лесовосстановлением займётся «Автодор», который посадит деревья взамен вырубленных насаждений под строительство М-12. Документы на проведение аукциона по поиску подрядчика опубликованы на госзакупках.Сеянцы высадят от реки Киржач до пересечения с трассой «Муром – М‑7 «Волга». Цена работ – 156 млн рублей.Подрядчик подготовит участок, почву, закупит посадочный материал и восстановит вырубленную территорию. Общая площадь участков составляет 551 гектар.Ране сообщалось, что ради платного автобана в 33-ем регионе вырубят более тысячи гектаров леса. Взамен госкомпанию обязали компенсировать ущерб природе.