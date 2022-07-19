ВТБ в четвёртом квартале планирует новый выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов банка. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил Анатолий Печатников. ..

ВТБ в четвёртом квартале планирует новый выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов банка. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил Анатолий Печатников. Общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ достигнет 895 млрд рублей.Провести новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов банк ВТБ планирует в рамках программы облигаций на 100 млрд рублей. Продажа бумаг будет проводиться траншами, первый из которых объемом 10 млрд рублей планируется разместить в четвёртом квартале 2022 года.«Новый выпуск ценных бумаг ВТБ будет ориентирован на выкуп физлицами. Они смогут рассчитывать на повышенную доходность в условиях, когда число предложений на инвестиционном рынке России существенно сократилось. Со своей стороны, банк получит дополнительный капитал, чтобы предлагать заемщикам потребительские кредиты на более выгодных условиях. В прошлом году спрос инвесторов на наши бумаги был крайне высоким: мы реализовали все 35 млрд рублей, выпущенных для инвесторов, и сейчас снова будем в числе первых банков, которые поддержат рынок. В результате нового выпуска общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ к концу года составит 895 млрд рублей, что будет абсолютным рекордом для российского рынка», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.«Секьюритизация кредитных требований дает достаточно простой, прозрачный и хорошо апробированный на российском рынке механизм фондирования и управления рисками. Выпуск ценных бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами ВТБ, стал знаковым событием на российском облигационном рынке в 2021 году. Необходимо поддерживать и развивать этот сегмент, что особенно важно в текущих условиях, когда спектр возможностей для частных инвесторов сузился. Учитывая сохраняющуюся рыночную неопределённость, мы делаем программу выпуска на 100 млрд рублей и будем продавать бумаги траншами, следуя за динамикой рынка», – прокомментировал руководитель управления секьюритизации – старший вице-президент ВТБ Андрей Сучков.ВТБ закрыл первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов в октябре 2021 года. Она стала первой подобной сделкой в стране, структурированной полностью по российскому законодательству. Семь выпусков ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами ВТБ, на общую сумму 787 млрд рублей было размещено в рамках программы ДОМ.РФ.