В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района начал работу детский патриотический слет «Мещерские зори». В этом году в шестидневной встрече приняли участие почти 130 школьников. Подростки

В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района начал работу детский патриотический слет «Мещерские зори». В этом году в шестидневной встрече приняли участие почти 130 школьников. Подростки приехали не только из Владимирской, но и из Тверской области. Эдуард Бендерский, президент благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» Мы стараемся за эти 5-6 дней, пока дети с нами, во-первых, полностью отключить их от