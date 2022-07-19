В первом арбитражном апелляционном суде прошло слушание по делу о признании банкротства Игоря Другова. На заседании присутствовали дольщики ЖК «Дуброва Парк-2», их юрист, представитель

В первом арбитражном апелляционном суде прошло слушание по делу о признании банкротства Игоря Другова. На заседании присутствовали дольщики ЖК «Дуброва Парк-2», их юрист, представитель Фонда развития территорий, представитель Игоря Другова. Правозащитники со стороны дольщиков и застройщика выступили с заявлением, что со стороны Другова нет давления на участников долевого строительства. Разговор в зале суда: – «Скажите,