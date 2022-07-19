Будущее нашей державы - в руках подрастающего поколения.

Будущее нашей державы - в руках подрастающего поколения. И очень важно, особенно учитывая внешнеполитическую обстановку, чтобы эти руки были сильными, приученными держать оружие.Крепкий тандемВ начале лета на территории регионального отделенияДОСААФ России начал работать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Чтобы в распоряжении его воспитанников было самое современное и высококачественное оборудование, из региональной казны выделили солидную субсидию -более 98 млн рублей (причём лишь на этот год, в следующем -выделят больше). Сейчас деньги реально «работают» - в центре продолжают ремонт, пополняют материально-техническую базу. Начало нового учебного года «Авангард» должен встретить во всеоружии.Как намерены воспитывать будущих защитников Родины в центре? Смогут ли сотрудники «Авангарда» заинтересовать ребят, дать им достойную, «живую» альтернативу интернету и компьютерным «стрелялкам»? Ответы на эти вопросы получили народные избранники, которые провели выездное заседание комитета Заксобрания по образованию, культуре и делам молодёжи на территории Владимирского регионального отделения ДОСААФ.- ДОСААФ, у которого мы арендуем помещения, обладает огромным опытом работы в патриотическом воспитании, проведении военно-патриотических мероприятий. Поэтому руководство решило, что «Авангард», хотя бы на начальном этапе, должен работать с ним в тандеме, - рассказал директор учебно-ме­то­ди­ческого центра «Авангард» Андрей Босов. - Сейчас закупаем оборудование, которое ребята будут использовать в учебном процессе. К 1 сентября мы хотим подойти с полностью сформированной материальной базой.Перечень «инструментов», с помощью которых в подрастающем поколении будут «ковать» патриотизм и военную подготовку, весьма длинный. В него входят макеты автоматов Калашникова - главного стрелкового оружия русского воинства - интерактивные лазерные тиры, в которых ребята будут оттачивать навыки стрельбы, походные палатки, новенькая форма в стиле «милитари» и многое другое. В центре будет всё, что нужно для полевых сборов. Кроме того, удастся решить «вечный вопрос» нехватки оборудования, которое необходимо для проведения масштабных военно-патриотических мероприятий.Кстати, «боевое крещение» новое снаряжение пройдёт уже в августе, когда стартуют военно-патриотические смены. В них поучаствуют ученики общеобразовательных учреждений в возрасте от 11 до 17 лет. Продолжительность каждой смены - около 10 дней. Ребята будут жить в палаточном лагере, получат бесценные навыки «выживания» в дикой местности, прочувствуют походный быт во всей красе. Более того, по договорённости с ДОСААФ и с согласия родителей, будущие солдаты смогут даже прыгнуть с парашютом!Далее в программе: 5-дневные учебные сборы, которые начнутся с сентября. Провести их также поможет ДОСААФ. Сейчас перед руководством «Авангарда» стоит важная задача - получить бесценный опыт, который в дальнейшем поможет совершенствовать методы работы.- Мы убедились в прозрачности тех расходов, которые ранее обозначили в бюджете. Мы увидели достаточно чёткий план действий исполнительной власти и руководства «Авангарда». Кроме того, наметили шаги, которые нужно сделать и депутатскому корпусу в том числе, чтобы достичь ожидаемого результата: охватить как можно больше ребят и задействовать их не только в пятидневных сборах, но и в работе с другими школьниками, что называется, «в текущем режиме», - прокомментировала председатель профильного комитета Законодательного Собрания Елена Лаврищева.«Современные рельсы»Депутаты по достоинству оценили потенциал, которым обладает центр и ДОСААФ, во дворе которого - настоящий автомузей. Автомобильная техника предназначена для подготовки будущих призывников по военно-учёт­ным специальностям разных категорий. Кроме того, есть оборудование, чтобы обучать водителей-парашютистов и водителей-механиков.На базе учебного центра с недавнего времени появилось даже собственное отделение ретро-автомобилей, которое организовали неравнодушные к автотехнике сотрудники. «Победа», «Москвич» и «Волга», словно только что приехавшие со съёмочной площадки фильма «Берегись автомобиля», породисто поблёскивают на солнце отполированными «в зеркало» стальными деталями, волнуя сердца как седовласых мужчин, так и мальчишек... Руководство «Авангарда» уверено, что богатый технический парк создаст крепкий фундамент, на котором будут строить свои победы будущие участники кружков по техническим видам спорта.На базе ДОСААФ также есть помещение, которое оборудовали под тир. Стреляют там лишь из пневматического оружия. Однако в скором времени там оборудуют полноценный стрелковый тир, где ребята будут поражать мишени из мелкокалиберных винтовок.- Мы сейчас не должны полностью копировать работу, которую вели в советское время. Это будет просто неинтересно молодёжи. Ретро-автомобили, квадрокоптеры, беспилотники, киберпространство - вот что интересно молодым людям. Очень важно поставить военно-патриотическую работу на современные рельсы, нужно грамотно её информационно сопровождать. У молодёжи должен быть интерес. Если мы будем делать это формально, сухо проводить ребят через сборы - этого мало. К счастью, у людей, которые занимаются в центре, - горят глаза. И очень важно, чтобы они не потухли, - считает заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Он также сказал, что ДОСААФв этом вопросе играет одну из ключевых ролей, ведь у него есть необходимая материально-техническая база.- Учителя с задачей подготовить ребят к службе в армии сами не справятся. Сейчас не в каждой школе есть специалист по этому направлению. Сложно найти, например, учителя ОБЖ с боевым опытом. Тем не менее работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи нужно усиливать. «Авангард» сейчас работает в этом направлении, и, я думаю, результаты не заставят себя долго ждать, - подвёл итог Вячеслав Картухин.Народные избранники пообещали, что продолжат «держать руку на пульсе» и спустя несколько месяцев повторно проверят, как работает центр.- Нужно будет оценить итог года. Тогда посмотрим и охват, и материально-техническую базу, и то, насколько в центре смогут отладить взаимодействие со всеми территориями, - пояснила Елена Лаврищева.