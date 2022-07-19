Жильцы дома на улице Горького беспокоятся, что потеряют двор из-за стройки под окнами. Ограждение строительной территории держится на честном слове, земля вокруг котлована осыпается, как во

Жильцы дома на улице Горького беспокоятся, что потеряют двор из-за стройки под окнами. Ограждение строительной территории держится на честном слове, земля вокруг котлована осыпается, как во время землетрясения, негодуют местные жители. По соседству возводят десятиэтажный дом. Когда началось строительство подземного паркинга, обрушился грунт. Вскоре упала и часть забора. Строители попытались поставить новое ограждение, но уже