В Судогде возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве прохожего, который не дал ему 100 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома РФ 19 июля.

В Судогде возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве прохожего, который не дал ему 100 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома РФ 19 июля. По данным следствия, 7 июля пьяный обвиняемый подошел к трем незнакомцам, чтобы одолжить 100 рублей. Услышав отказ, мужчина начал с ними драку, в ходе которой ударил