Расследование дела длилось почти три года.

Жителю Мурома грозит 5 лет тюрьмы за сбитую насмерть 4-летнюю девочку. Об этом рассказали в прокуратуре.Днём 29 августа 2019 года, находясь на парковке за торговым центром, водитель сбил ребенка 2015 года рождения. Девочка проходила перед автомобилем, но мужчина не заметил малышку и наехал на неё. От полученных травм она скончалась.«В связи с длительным расследованием уголовного дела мать погибшей обратилась к прокурору Владимирской области, после вмешательства которого назначены и проведены необходимые экспертизы, позволившие предъявить обвинение предполагаемому виновнику ДТП», - уточнили в надзорном органе.Сейчас материалы переданы в Муромский горсуд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 5 лет колонии.