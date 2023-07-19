18 тонн гуманитарного груза отправил владимирский Народный Фронт нашим в зону специальной военной...

18 тонн гуманитарного груза отправил владимирский Народный Фронт нашим в зону специальной военной операции.Груз предназначен землякам - 344-ому и 237-ому полкам, а также медицинскому батальону.На передовую активисты Народного Фронта отправили бензопилы, плёнку для укрытия от дождя, сетку-рабицу, строительные материалы, аккумуляторы, канистры под воду, маскировочные сети, автозапчасти, а также именные посылки. Как отмечают в региональном отделении Президентского движения, отработаны 84 позиции из списка, полученного с фронта. Особую благодарность общественники выражают Ассоциации "Возрождение села" за предоставленные генераторы для бойцов. Оборудование позволит обеспечить непрерывное энергоснабжение и выполнение неотложных медицинских процедур в военно-полевых условиях.