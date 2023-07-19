Возведение должно закончиться к отопительному сезону.

В Александрове продолжается модернизация системы теплоснабжения. На улице 1-я Крестьянская строят новую котельную.Как рассказал в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, тепло и горячую воду от нее будут получать более 4000 человек, а также школа и детский сад.«Буду держать объект на контроле — чтобы не было сбоев в работе подрядчика, а планы не расходились с реальностью. Возведение должно закончиться к отопительному сезону», - подчеркнул он.Напомним, что в 2021 году на модернизацию системы ЖКХ Владимирская область по ставке 3% получила льготный кредит в 1,4 млрд рублей. На эту сумму в Александрове построят 11 котельных и реконструют 30 км теплосетей.