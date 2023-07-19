Алексей Сипач покинул пост министра физической культуры и спорта Владимирской области. Как...

Алексей Сипач покинул пост министра физической культуры и спорта Владимирской области.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, исполняющей обязанности Министра назначена Наталья Фёдорова.Напомним, до этого она занимала должность заместителя министра.Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Александр Авдеев.Пресс-служба регионального Правительства опубликовало комментарий Алексея Сипача:«… Спорт – очень важная составляющая моей жизни. Он научил меня ставить цели и достигать их, совершенствовать личные качества, работать в команде. И именно спортивная сфера стала трамплином в моей работе. Развитие продолжается. К счастью, представилась возможность прокачивать новые компетенции и реализовывать новые задачи. Благодарен Губернатору Александру Александровичу Авдееву за понимание и поддержку. Главное, что я остаюсь в команде. А значит, мы продолжаем работать на благо Владимирской области».Уточняется, что за 7 лет работы Алексея Сипача были открыты десятки новых спортивных объектов во многих уголках региона, проведён ряд международных и всероссийских турниров, стремительно развивался не только массовый спорт, но и спорт высоких достижений. Регион стал, цитируем, «экспериментальной площадкой для нового этапа развития Олимпийского движения».По последним данным - на сегодняшний день около 60% жителей Владимирской области систематически занимаются физкультурой и спортом.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области