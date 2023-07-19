Министерство возглавила Наталья Фёдорова.

Наталья Фёдорова возглавила министерство физкультуры и спорта Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Её предшественник Алексей Сипач оставил свой пост.«Мне представилась возможность прокачивать новые компетенции и реализовывать новые задачи. Благодарен губернатору за понимание и поддержку. Главное, что я остаюсь в команде. А значит, мы продолжаем работать на благо Владимирской области», - прокомментировал свой уход Алексей Николаевич.Добавим, что по официальной статистике министерства, на сегодняшний день порядка 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом.