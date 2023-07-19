Министр физической культуры и спорта Алексей Сипач покинул свой пост. Он возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет. В декабре 2015 года Алексей Сипач на посту директора
Министр физической культуры и спорта Алексей Сипач покинул свой пост. Он возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет. В декабре 2015 года Алексей Сипач на посту директора департамента физкультуры и спорта сменил Вячеслава Трынкина. Последнего тогда не раз критиковала губернатор Светлана Орлова
. Сипач со Светланой Юрьевной сработался. Он остался во главе спорта области даже