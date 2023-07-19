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<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2023-chem-aleksej-sipach-zapomnitsya-v-kachestve-glavnogo-po-sportu-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Чем Алексей Сипач запомнится в качестве «главного по спорту» во Владимирской области</a> - Министр физической культуры и спорта Алексей Сипач покинул свой пост. Он возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет. В декабре 2015 года Алексей Сипач на посту директора