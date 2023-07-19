Четыре новых троллейбуса выходят на улицы Владимира.
Это модели производства Минского автозавода...
Четыре новых троллейбуса выходят на улицы Владимира.
Это модели производства Минского автозавода - МАЗ-203Т.
Стоимость контракта составила девяносто два миллиона рублей. Эти троллейбусы на 40 процентов экономичнее расходуют электроэнергию, по сравнению с другим электротранспортом, эксплуатируемым в городе. Установленное оборудование адаптировано под наши климатические условия.
Экологически безопасный пассажирский транспорт будет работать на первом, пятом, восьмом и 10-м маршрутах.
Михаил Сонин, главный инженер АО "Владимирпассажиртранс":
- Пневматическая система современная с винтовым компрессором, которая тоже позволяет экономить электроэнергию и достаточно надёжно работает в наших тяжёлых климатических условиях. И зимой, когда есть проблемы с замерзанием. Это система опускания штанг с помощью пневмопривода. То есть водитель может из кабины, нажав кнопку, опустить и поднять штанги. Система, которая опускает одну сторону троллейбуса на остановке, чтобы было легче в него заходить.