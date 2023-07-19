Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков– Вырубка леса обернулась уголовной ответственностью– Контрабанда лесоматериалов

Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков– Вырубка леса обернулась уголовной ответственностью– Контрабанда лесоматериалов в Узбекистан на 10 миллионов рублей