Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков– Вырубка леса обернулась уголовной ответственностью– Контрабанда лесоматериалов
<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2023-dajdzhest-kriminal-19072023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 19.07.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков– Вырубка леса обернулась уголовной ответственностью– Контрабанда лесоматериалов
[url=https://33live.ru/novosti/19-07-2023-dajdzhest-kriminal-19072023.html]Дайджест (криминал) 19.07.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном два иностранца пытались сбыть крупную партию наркотиков– Вырубка леса обернулась уголовной ответственностью– Контрабанда лесоматериалов