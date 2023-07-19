Смотрите в дайджесте:– В парке «Дружба» во Владимире обнаружили зеленую дубовую листовертку, которая поедает листья деревьев– Во Владимирской области развивается автоматизированная

Смотрите в дайджесте:– В парке «Дружба» во Владимире обнаружили зеленую дубовую листовертку, которая поедает листья деревьев– Во Владимирской области развивается автоматизированная система безопасности дорожного движения– В МЧС области чествовали сотрудников подразделений государственного пожарного надзора– У здания на улице Алябьева появился авторский орнамент