На днях от жителя деревни Берчаково поступило сообщение о заболевании свиньи в его личном подсобном хозяйстве, сообщили в Ковровской ветеринарной станции. Со слов мужчины, одна свинья

На днях от жителя деревни Берчаково поступило сообщение о заболевании свиньи в его личном подсобном хозяйстве, сообщили в Ковровской ветеринарной станции. Со слов мужчины, одна свинья заболела 13 июля, при этом она отказывалась от корма и находилась в ослабленном состоянии. 16 июля животное пало. Ветеринары взяли пробу биоматериала и отправили его в лабораторию для исследования