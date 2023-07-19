Против взлома есть приёмы... Как обезопасить свое жилье от преступников, особенно на время...

Против взлома есть приёмы... Как обезопасить свое жилье от преступников, особенно на время отпусков? О этом моему коллеге Максиму Калашникову рассказал Евгений Филиппов, начальник отдела организации и внедрения инженерно-технических средств охраны Управления Росгвардии.