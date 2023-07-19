Губернатор Александр Авдеев провел заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию....

Губернатор Александр Авдеев провел заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию.Работа ведется в рамках государственной программы. Какими будут векторы?- расскажет Александр Сыпченко.Патриотическое воспитание начинается со школы, а любовь к Родине зарождается в семье. Эти истины делают из молодежи настоящих граждан, преданных своему Отчеству. Занятия на стрельбищах или изучение навыков вождения военной техники, что может быть интереснее будущему защитнику. Эти ценные навыки будут полезны не только юношам, уверен губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Выпускниц смен санинструкторов будем ждать на поступление в колледжи области и наверное во владимирский филиал Приволжского исследовательско-медицинского университета. Думаю, что это настоящие и абсолютно осязаемые перспективы.Владимирская область- в числе регионов- участников пилотного проекта Министерства обороны- по созданию единого центра подготовки к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Необходимая для этого база и оборудование есть в центре "Авангард", говорит его директор Александр Сильчев. В "Авангарде" проходят военно-патриотические смены, встречи молодёжи с участниками СВО, бойцами поисковых отрядов.Александр Сильчев, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард":- "Авангард" осуществляет свою деятельность по общеобразовательной программе основы военно-патриотической подготовки в соответствии с учебно-методическим планом по 6 дисциплинам. Огневая подготовка, меткий стрелок, военно-медицинская подготовка "остаться в живых", общевоинские уставы, военная топография, строевая подготовка, тактическая подготовка.Александр Авдеев уверен: ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции должны составить костяк патриотической работы. Также на Совете поддержали идею создания дополнительного тома Книги Памяти Владимирской области. Благодаря поисковикам нашего региона возвращены 5 сотен имен героев. Наших земляков- участников Великой Отечественной войны. Книгу издадут к 80-летию Великой Победы.Елена Янина, заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Восьмитомник книга памяти Владимирской области издавался в середине 90х годов, чуть позже был проект "Солдаты победы" он свежее, но с середины 2000х тоже не возвращались к этой проблематике.Патриотическое воспитание - ориентир всей государственной политики и общественной деятельности, подчёркивает глава региона. Речь идёт и создании новых мемориальных мест. На совете студенты ВлГУ представили проект малых архитектурных форм для владимирского парка "Патриот". Возможность его воплощения правительство проработает вместе с мэрией областной столицы.Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести-Владимир