Гусеницы шелкопряда во Владимирской области превратились в бабочек и откладывают яйца. Гусеницы...

Гусеницы шелкопряда во Владимирской области превратились в бабочек и откладывают яйца.Гусеницы превратились в бабочек. В Гусь-Хрустальном, атакованном в этом сезоне гусеницами непарного шелкопряда, теперь ищут места для кладок тысячи бабочек.Напомним, этим летом отмечена небывалая активность этого прожорливого насекомого. Шелкопряд захватил примерно сорок тысяч гектаров в Гусь-Хрустальном и Собинском районах. Четверть этой территории - нацпарк Мещера. Такой демографический бум обусловлен теплой зимой, говорят специалисты.И вот теперь вокруг деревьев вьются белые и серые бабочки. С впечатляющими усами. Некоторые, как видно, уже успели отложить яйца. Мер борьбы с вредителем несколько. Яйца можно начать уничтожать уже сейчас. А можно ранней весной - обрабатывая кладки инсектицидами.