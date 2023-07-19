Почти треть россиян изъявили готовность работать меньше на один-четыре часа или перейти на удаленный формат в летний период. При этом больше половины не согласны на сокращение ..

Почти треть россиян изъявили готовность работать меньше на один-четыре часа или перейти на удаленный формат в летний период. При этом больше половины не согласны на сокращение зарплаты.Исследование сервиса "Работа.ру" показало, что 29% респондентов одобрили идею сократить летом продолжительность рабочего дня, 27% — перейти на удаленку, 24% — не работать при температуре выше +30 градусов, 15% — сдвинуть начало и конец рабочего дня назад. По данным , против введения специального летнего графика высказались 32% опрошенных.