Завершились съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана

Завершились съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.