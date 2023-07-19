Пассажиры оплачивают только пользование ячейкой.

На вокзалах Коврова и Мурома Владимирской области появились новые автоматические камеры хранения. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В таких камерах хранения платить нужно не за количество багажных мест, а за использование ячейками. Причем они трех разных габаритов - можно выбрать подходящую в зависимости от размера багажа. Для пользователей действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.Технологии позволяют пассажирам самим выбрать и оплатить ячейку, что сокращает время на оформление услуги и, соответственно, очереди. Заплатить за пользование ячейкой можно наличными деньгами, банковской картой или через платежный сервис с применением QR-кодов.В целом такие ячейки нового поколения работают уже на 25 вокзалах – во Владимире, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сергаче, Навашине и Шахунье, на станциях Арзамас-1, Арзамас-2, в Кирове, Котельниче, станциях Казань-1, Казань-Восстание, Агрыз, Зеленый Дол, в Ижевске, Сарапуле, Глазове, в Чебоксарах, Канаше, Шумерле, в Йошкар-Оле, в Янауле Республики Башкортостан и в Красноуфимске в Свердловской области.