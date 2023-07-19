Лес на 10 миллионов рублей пытались вывезти через Владимир в Узбекистан. Пять уголовных дел...

Лес на 10 миллионов рублей пытались вывезти через Владимир в Узбекистан.Пять уголовных дел возбудили владимирские таможенники по фактам незаконного вывоза в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород, купленных в Ивановской области.Общий объем – более 1 тыс. кубометров стоимостью 10 млн рублей, сообщила пресс-служба Владимирской таможни..«В таможенных декларациях участники внешнеторговой сделки умышленно заявили недостоверные сведения о происхождении и приобретении экспортируемых пиломатериалов», - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.Возбуждены пять уголовных дел по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов".Фото: https://www.pxfuel.com