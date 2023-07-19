В городе на Неве проходит музыкальный фестиваль Белые ночи Санкт-Петербурга. Среди участников этого года – Григорий Лепс. Корреспондент Дни.ру поговорил с ним за кулисамии БКЗ Октябрьский.

В городе на Неве проходит музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Среди участников этого года – Григорий Лепс. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним за кулисамии БКЗ "Октябрьский".Несколько лет назад с дуэта Евы Лепс – дочери Григория Лепса – с Сашей Гинер образовался girls-band COSMOS girls.Впервые на большой сцене группа выступила в 2017 году, исполнив хит Mama Ama Rich в традиционном шоу "Рождество с Григорием Лепсом". А в 2018-м COSMOS girl выпустили первый клип, который набрал более 1 млн. просмотровКазалось, что проект ждет большой успех, ведь продюсировать коллектив взялся сам Григорий Викторович. Но сейчас он с грустью вынужден констатировать: "Проект прекратил свое существование, девочки разъезжаются учиться. Может, для себя еще и будут петь, но уже без выступлений".Но чем же тогда будет зарабатывать на жизнь наследница? "Это меня не волнует", – отрезал певец. При этом заметил, что все необходимым он детей уже обеспечил – и квартирами, и машинами. Благо, в 2020-м он входил в список 10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes с доходом в 5,3 млн долларов.Напомним, всего у музыканта трое детей от разных браков – дочери Инга (род. 23 декабря 1984), Ева (род. 23 февраля 2002), Николь (род. 12 мая 2007) и сын Вано (род. 6 мая 2010).