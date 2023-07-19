Авария произошла в 7:30 утра, 19 июля, уставший водитель двигался из Радужного во Владимир. В какой-то момент глаза мужчины закрылись. ДТП случилось на 5 километре дороги

Авария произошла в 7:30 утра, 19 июля, уставший водитель двигался из Радужного во Владимир. В какой-то момент глаза мужчины закрылись. ДТП случилось на 5 километре дороги Владимир-Улыбышево-Коняево. Как сообщили в ГИБДД, 31-летний водитель машины Хендай Акцент был в “утомленном состоянии”, попросту говоря, он заснул за рулем. К счастью, автомобиль мужчины вынесло на обочину, а не