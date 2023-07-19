Народные приметы: 20 июля. Почему именно на Авдотью-сеногнойку заготавливают дубовые...

Народные приметы: 20 июля. Почему именно на Авдотью-сеногнойку заготавливают дубовые веники?Церковь 20 июля вспоминает преподобных Фому Малеина и Евфросинию Московскую.В народном календаре это день был Авдотьи-сеногнойки или Фомы-черничника.Первое название связано с тем, что начинаются дожди, которые мешают заготавливать сено, оно начинает гнить. Кстати, его убирали строго до 20 июля. А вот второе название связано с тем, что в это время поспевала черника.Что можно делать 20 июля?1. Считалось, что если поспела черника, то наступает период жатвы. Также в это время спеют огурцы, ранние яблоки и вишня.По традиции: первыми начинали собирать урожай и жать именинники этого дня. Считалось, что это к изобилию в семье. Первый именинный сноп ставили в углу дома и хранили до осени.2. В этот день следует обязательно заготовить дубовые веники для бани.Фото: Сергей Голубев, Владимирская область.На Фому и Авдотью они выходят особенными. Верили, что дубовые веники обладают целебной силой. Парясь в баньке, вы обязательно будете здоровыми! Говорили: "Сила — в дубе".3. В этот день (по приметам): «Надо посидеть под дубом, чтобы набраться сил на год».Что нельзя делать 20 июля?1. Нельзя устраивать свадьбы и свататься 20 июля.2. На Руси 20 июля не купались в открытых водоёмах, так как боялись травм.3. По приметам, лучше не давать в долг деньги, чтобы потом не поссориться с должником.Приметы на 20 июля:«Если ливень — семь недель не просохнет»«Если заметили, что в дневное время небо помутнело и побелело — к непогоде»«Журавли долго кричат на закате — с утра погожий день ждали»«Если пауки ткут паутину долго — ждите засуху»«Дождь на Авдотью — еще долго ненастье будет, урожай пропадет».Фото: pxfuel.com