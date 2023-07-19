Каждая девушка мечтает иметь густые и длинные ресницы, придающие взгляду глубину и выразительность. Современная индустрия красоты предлагает различные варианты наращивания в зависимости от пожеланий клиента. О том, как ухаживать за ресницами после процедуры, рассказывает Нейла Кетата – лешмейкер, руководитель студий красоты NeyLashes, судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики Безопасное наращивание.

Каждая девушка мечтает иметь густые идлинные ресницы, придающие взгляду глубину и выразительность. Современнаяиндустрия красоты предлагает различные варианты наращивания в зависимости отпожеланий клиента. О том, как ухаживать за ресницами после процедуры,рассказывает Нейла Кетата – лешмейкер, руководитель студий красоты"NeyLashes", судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер иавтор собственной методики "Безопасное наращивание".Наращенные ресницы: секреты популярностиПреображение, выполненное опытнымлешмейкером, делает глаза ярче и привлекательнее без ежедневного макияжа.Несколько слов о том, какие преимущества обеспечивает данная услуга:1. Увеличение длины и объема натуральных ресниц, улучшение внешнеговида.2. Удобство, экономию времени и денег: ненужно заботиться о покупке косметики и уходовых средств, а также тратитьдрагоценные минуты по утрам и вечерам.3. Возможность получить идеальную форму иизгиб ресниц, выбрать для себя подходящий стиль и дизайн, создать уникальныйобраз, подчеркнуть индивидуальность.4. Долговременность: в отличие от туши, наращенныересницы держатся около месяца при условии правильного ухода за ними.5. Безопасность процедуры: специальный клейне наносит вреда коже, если манипуляция выполнена опытным мастером сиспользованием качественных материалов.6. Хорошая переносимость: у большинства людейметод не вызывает аллергических реакций. Ресницы можно носить продолжительноевремя без дискомфорта или раздражения.Уход за наращенными ресницамиРекомендуется следовать некоторым простымправилам, которые являются важной частью сохранения красоты и здоровогосостояния глаз. Осторожность и тщательный уход — вот основные условия дляподдержания хорошего внешнего вида наращенных ресниц. Следуя этим советам, высможете дольше наслаждаться потрясающим эффектом процедуры.1. Помните о гигиене: ежедневно промывайте веки водой или специальной пенкой.Вечером необходимо аккуратно снять макияж с глаз мицеллярной водой. В составеочищающих средств не должно быть агрессивных химических веществ и масел, таккак они размягчают клей и способствуют выпадению волосков.2. Избегайте использования туши на наращенныхресницах, так как это может привести к их отклеиванию.3. Просушивать веки нужно естественным путем либо осторожно промакивать ихсалфеткой. Тереть глаза нельзя: в них могут попасть грязь и пыль. Это также вызываетвыпадение или повреждение ресниц.4. Расчесывать ресницы надо специальной мягкой щеточкой по направлению ихроста. Это нужно делать ежедневно, чтобы избежать спутывания.5. Не стоит выдергивать искусственные ресницы или снимать их самостоятельно.Обратитесь к профессионалу, который удалит их безопасным способом без вреда дляваших собственных ресниц.6. Желательно каждые 2-3 недели посещать лешмейкера для проведениякоррекции.7. Нельзя спать, уткнувшись лицом в подушку.Во время отдыха избегайте давления на глаза, чтобы защитить ресницы отмеханических повреждений.8. Важно следить за состоянием натуральныхресниц и обращаться за профессиональной помощью при их выпадении.Так ли вредно наращивание ресниц, как обэтом говорятЭта популярная процедура является вполнебезопасной, но существует ряд противопоказаний к ее проведению:· аллергия на цианоакрилат: составы длянаращивания в основном гипоаллергенны, но иногда могут спровоцироватьнежелательную реакцию;· офтальмологические заболевания:конъюнктивит, ячмень, воспалительные процессы;· только что сделанная блефаропластика;· повышенная чувствительность кожи век ислезоточивость негативно влияют на прочность клея и надежность фиксации ресниц;· болезни кожи (дерматит, псориаз);· астма: клеящий состав для наращиванияспособен вызвать приступ.Если вышеперечисленных проблем у вас нет,то данная услуга не повлечет за собой никаких неблагоприятных последствий дляздоровья.Вопреки существующим заблуждениям, неявляются противопоказаниями к проведению процедуры:скачки гормонов из-за беременности, приемапротивозачаточных средств, кормления грудью, естественного менструальногоцикла;прием антибактериальных препаратов;недавнее ламинирование или окрашиваниересниц;индивидуальные особенности, например,жирность кожи.Также стоит отметить, что манипуляция невредит природным ресницам, не влияет на их качество и дальнейший рост. Приправильно подобранной нагрузке на натуральные волоски, от которой зависит выборматериала, наращивание можно проводить постоянно, без перерывов. Рекомендуетсяувеличивать длину не более чем на 2 мм от натуральной ресницы, и густоту допараметров 2D.Необходимость дать глазам отдых возникаетпосле наращивания очень густых и длинных ресниц, снятия искусственных волосковбез участия специалиста в домашних условиях, а также в случае нарушениямастером технологии при проведении процедуры. Даже если натуральные ресницыпострадали после наращивания, они полностью восстановятся в течение 60 дней безприменения специальных средств и медикаментов.Качественные материалы, опытный лешмейкери бережный уход за собой — гарантия красоты без ущерба для здоровья.