Перекресток улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире сдадут досрочно. Дорожные работы на...

Перекресток улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире сдадут досрочно.Дорожные работы на пересечении улицы Юбилейной и строящегося Рпенского проезда во Владимире, возможно, завершат досрочно. Не в середине, а в первых числах августа, сообщают в пресс-службе подрядной организации ДСУ-3.Рабочие уже завершили переустройство подземных коммуникаций, которые располагаются непосредственно под проезжей частью, и сейчас прокладывают ливневую канализацию. Створ дороги на Юбилейной стал заметно шире, строители срезали часть грунта по четной стороне. Параллельно они занимаются переустройством перекрестка и уже приступили к устройству "дорожной одежды". Проезд всех видов транспорта по этому участку, напомню, закрыт с десятого июля.