Певица Слава сыронизировала, что получала предложение 28 раз.

Певица Слава сыронизировала, что получала предложение 28 раз.Популярная российская певица, актриса и телеведущая Анастасия Сланевская, более известная как Слава в свои 43 года выглядит сногсшибательно. И это при том, что артистка уже успела стать бабушкой.Невероятные вокальные данные и внешняя красота подарили исполнительнице хита "Одиночество" многомиллионную армию поклонников. Наверняка у звезды было и множество ухажеров, однако супругов всего два.Певица Слава была замужем за Константином Морозовым, в браке родилась дочь Александра. После расставания звезда более 18 лет состояла в отношениях с бизнесменом, главной крупного финансово-промышленного холдинга Анатолием Данилицким. У пары родилась наследница Антонина.Последние несколько месяцев певица Слава страдала из-за расставания с любимым. Семейные проблемы пара вынесла на всеобщее обозрение и обменивалась заявлениями в социальных сетях. Однако неожиданно для всех пикировка закончилась воссоединением.Певица Слава рассказала Алле Довлатовой в эфире "Русского радио", что возобновила отношения с бывшим мужем. Она также подчеркнула, что в очередной раз получила от любимого предложение выйти замуж официально.Пока что артистка не приняла окончательного решение. Певица Слава отметила, что им с мужем хорошо и в нынешнем статусе. Звезда сыронизировала, что получала предложение 28 раз.