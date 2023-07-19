Посчитали, сколько жителей Владимирской области смогут проголосовать на выборах. Один миллион...

Посчитали, сколько жителей Владимирской области смогут проголосовать на выборах.Один миллион восемьдесят три тысячи девятьсот десять человек. Такова общая численность избирателей Владимирской области по состоянию на июль.По закону, участие в голосовании принимают совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные в пределах избирательных округов. Наибольшее количество жителей, обладающих активным избирательным правом, проживает в областном центре - 270 с половиной тысячи. Самая низкая численность избирателей - в Муромском районе, около тринадцати тысяч. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или отбывающие наказание в местах лишения свободы.