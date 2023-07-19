Алла Пугачева перебралась в Юрмалу и поселилась рядом с Лаймой Вайкуле.

Алла Пугачева перебралась в Юрмалу и поселилась рядом с Лаймой Вайкуле.Примадонна отечественной эстрады после начала известных геополитических событий на Украине бросила многомиллионную армию фанатов и вслед за мужем сбежала из России в Израиль. Однако недавно народная артистка СССР переехала в Латвию.Будучи в Израиле, исполнительница хита "Паромщик" отличилась скандальными высказываниями в адрес своей родины, властей и россиян. На демарш против Минюста РФ звезда эстрады пошла после того, как ее супруга-русофоба внесли в реестр иностранных агентов.В общем, между некогда дорогими поклонниками и мужем Алла Пугачева выбрала похоронить остатки уважения на родине. Сегодня ее почти ничего не связывает с Россией. Примадонна закрыла бизнес и продала замок в деревне Грязь.Кстати, в скандальной истории певицу поддержала ее подруга Лайма Вайкуле. Латвийская достопримечательность сегодня живет в Юрмале, а рядом с ней на лето поселилось семейство певицы и комика. Алла Пугачева выбрала для отдыха один из самых роскошных особняков города – виллу Марта.Пару лет назад владельцу любимой недвижимости Аллы Борисовны удалось от нее избавиться... От недвижимости, не от Пугачевой. Особняк был продан за 600 миллионов рублей. Однако сделка обернулась грандиозным скандалом.Новый и старый владелец виллы Марта начали судиться за каждую копейку. Нового хозяина не устроило, что родственники прежнего без разрешения вынесли из дома мебель и технику. Впрочем, на отдых Аллы Пугачевой это никак не повиляло, ее деньги за аренду рады видеть все собственники.