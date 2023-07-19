После вмешательства прокуроров нарушения были устранены.

Прокуратура заставила главврача ускорить ремонт поликлиники в Карабаново. Александровская районная больница и компания «Геас» заключили госконтракт на реконструкцию здания. Работу оценили в 160 млн рублей.Подготовка территории, срезка растительного грунта, вырубка деревьев и демонтажные работы должны были начаться с ещё в конце апреля, но подрядчик не зашёл на объект даже к 1 июня. Причина - медлительность медучреждения, сотрудники которого не успели перенести из кабинетов медоборудование.После вмешательства прокуроров нарушения были устранены. Первый этап выполнен.