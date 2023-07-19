Горький конец красивой истории. Звезда шоу Звезды в Африке Мария Погребняк все решила.

Горький конец красивой истории. Звезда шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк все решила.Экс-нападающий сборной России по футболу не смог сохранить счастливую семью. Его супруга подала в суд заявление о расторжении брака еще на прошлой неделе. Развод и точка. Модель и бизнесвумен Мария Погребняк указала в документе девичью фамилию, пишет .Дело зарегистрировали в минувшую пятницу. Информация об этом размещена на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. На портале сообщается, что истец настаивает на мировом соглашении без раздела имущества и с утверждением алиментов. Мария Погребняк просит оставить детей себе: она родила от мужа троих сыновей.Когда состоится заседание, еще неизвестно. Дата судебных разбирательств пока не установлена официально. Ранее ходили слухи, что Павел Погребняк многократно изменял жене и это стало причиной развода, но каких-либо подтверждений эти домыслы не получили.Телеканал напоминает, что разговоры о крахе семьи знаменитого футболиста и модели начались весной 2023 года. Тогда же Мария Погребняк объявила СМИ, что продолжает жить вместе с мужем в центре Москвы.Теперь фанаты звезды гадают, какие алименты звездная блондинка рассчитывает получать от отца своих детей после развода. Модель умеет жить по средствам. Еще недавно Мария Погребняк признавалась, что вполне может продержаться даже на полтора миллиона рублей в месяц, покупая только вещи первой необходимости.