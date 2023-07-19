Реконструкция поликлиники Карабановского подразделения Александровской больницы стартовала с...

Реконструкция поликлиники Карабановского подразделения Александровской больницы стартовала с опозданием.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Известно, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ещё 24 марта текущего года был заключен контракт с ООО «Геас» на реконструкцию здания поликлиники Карабановского подразделения Александровской районной больницы.Уточняется, что стоимость работ превысила 160 млн рублей.1 этап должен был начаться ещё 25 апреля 2023 года. Подготовительные работы включали в себя: срезку растительного грунта, вырубку деревьев и демонтаж.Как выяснилось, 1 июня 2023 года работы так и не стартовали. Официальная причина: «… неполное освобождение помещений больницы от медицинского оборудования, отсутствие контракта на проведение строительного контроля...».Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что главному врачу учреждения здравоохранения было внесено представление.В настоящее время всё же проведены работы по вырубке деревьев, срезке растительного грунта и демонтажу 2-3 этажей поликлиники. Все работы по реконструкции здания поликлиники находятся на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com