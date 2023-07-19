Александр Бастрыкин поручил подчинённым доложить о сути истории и причинах, по которым люди живут в условиях антисанитарии.

Бастрыкин ждёт доклада о жизни детей и инвалидов в аварийном доме под Ковровом. Об этом сообщает пресс-служба СКР.В одном из посёлков Ковровского района жильцы дома, среди которых инвалиды и дети, ютятся в нечеловеческих условиях. Подвал здания затоплен, в квартирах появилась сырость и образуется плесень, подопровод пришёл в негодность.Владимирский Следком проводит проверку. Александр Бастрыкин поручил подчинённым доложить о сути истории и причинах, по которым люди живут в условиях антисанитарии.