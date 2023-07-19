Следственный комитет проверяет непригодный для жизни дом во Владимирской области. Плесень, крысы,...

Следственный комитет проверяет непригодный для жизни дом во Владимирской области.Плесень, крысы, полчища мошек. Процессуальную проверку по факту проживания граждан "в ненадлежащих условиях" проводит региональное Управление Следственного Комитета. Эту информацию "Вестям" сегодня подтвердили в пресс-службе Следкома.Речь - о доме номер 9 в посёлке имени Абельмана Ковровского района. С проверкой в многострадальном доме побывали активисты регионального отделения Народного фронта. По их словам, трубы в подвале держатся на кирпичах, к электрощиткам не подобраться, в подвале стоит вода. Повсюду- грибок и насекомые.Наталья Баранкова, член регионального штаба Народного фронта по Владимирской области:Ситуация ужасная и честно говоря, запах стоит невыносимый. Действительно катастрофическая. Жители сказали, что здесь даже крысиные гнёзда обнаружены. Вплоть до того, что крысы бегаютКак показала проверка Народного Фронта, не лучше ситуация и в самих квартирах. Они "отсырели" и покрылись плесенью. При этом в доме живут 176 человек, 46 детей, несколько инвалидов, не имеющих возможности выйти на улицу.Как будет решаться проблема? К этой теме мы вернёмся в следующих выпусках "Вестей".