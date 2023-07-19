Смотрите Вести в 14.30: Молодость шагает по святым местам.
Новинки автопарка.
-В областном...
Смотрите "Вести" в 14.30: Молодость шагает по святым местам.
Новинки автопарка.
-В областном центре начали курсировать новые троллейбусы Минского производства. А также автобусы - дизельные ЛИАЗы. Сколько их появится на маршруте до конца года?
Проект Минобороны.
-Пилотный проект Минобороны - в нашем регионе. Какие еще темы обсуждали на заседании с губернатором?
Молодежь с молитвой.
- 42 километра пешком - по святым местам. В Суздальском районе состоялся молодежный крестный ход в честь князя Андрея Боголюбского.