Смотрите Вести в 14.30: Молодость шагает по святым местам. Новинки автопарка. -В областном...

Смотрите "Вести" в 14.30: Молодость шагает по святым местам.Новинки автопарка.-В областном центре начали курсировать новые троллейбусы Минского производства. А также автобусы - дизельные ЛИАЗы. Сколько их появится на маршруте до конца года?Проект Минобороны.-Пилотный проект Минобороны - в нашем регионе. Какие еще темы обсуждали на заседании с губернатором?Молодежь с молитвой.- 42 километра пешком - по святым местам. В Суздальском районе состоялся молодежный крестный ход в честь князя Андрея Боголюбского.