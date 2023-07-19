19-20 июня пройдет хакатон – форум для разработчиков «Медиа-портрет современного колледжа в коммуникативном пространстве интернета». Студенты и преподаватели соберутся на одной площадке,

19-20 июня пройдет хакатон – форум для разработчиков «Медиа-портрет современного колледжа в коммуникативном пространстве интернета». Студенты и преподаватели соберутся на одной площадке, чтобы вместе продумать концепции сайтов для своих образовательных учреждений. При этом веб-порталы должны быть удобными и современными, чтобы молодежь могла ими пользоваться. Форум пройдет на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Организаторы мероприятия –