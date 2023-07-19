Инсталляции посвящены памяти о жертвах военных преступлений во время Великой Отечественной войны

Группа студенток из ВлГУ создала проект инсталляций для сквера «Патриот» во Владимире. Идею представили на заседании координационного Совета по патриотическому воспитанию населения.Пять арт-объектов посвящены памяти о жертвах военных преступлений во время Великой Отечественной войны. Каждый из них представляет собой собирательный образ детских жертв во время войны, заключенных концлагерей и другие.Губернатор Александр Авдеев поддержал проект и пообещал рассмотреть возможность воплотить его в жизнь.Напомним, проект благоустройства парка ДТЮ во Владимире в 9 млн рублей.