Недавно стало известно, что сериал Папины дочки вновь вернется на экраны. С момента выхода последней серии прошло десять лет.

Недавно стало известно, что сериал "Папины дочки" вновь вернется на экраны. С момента выхода последней серии прошло десять лет.Актер Михаил Казаков, сыгравший в "Папиных дочках" Илью Полежайкина, рассказал, почему его не взяли в продолжение проекта. Причина кроется в его инвалидности, которая возникла в результате полученной несколько лет назад травмы.Казаков сообщил, что с ним связывались продюсеры. Тогда артист сразу предупредил, что во время съемок будет с аппаратом Илизарова. После этого в работе наступила пауза, аппарат в это время Казакову сняли. Представители съемочной группы повторно связались с актером."Поинтересовались, сняли аппарат или нет? Сказал, что сняли. Они спрашивают: ''Бегать и прыгать можешь? ''. Я говорю: ''Ходить могу, а бегать и прыгать нет''. На этом и все", — цитирует Казакова .Продюсеры сериала обещали перезвонить, но Казаков в итоге остался без приглашения. Актер признался, что не расстраивается, что не попал в продолжение сериала. Сейчас у него хватает проектов, благодаря которым он зарабатывает на хлеб.Ранее актер Филипп Бледный сообщил, что его персонаж Веник сильно изменился в "Папиных дочках". Его персонаж больше не будет "экзальтированным мальчишкой", отмечает .