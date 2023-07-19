Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена незаконная рубка 40 кубов леса. По версии...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена незаконная рубка 40 кубов леса.По версии следствия, в июне текущего года злоумышленник (1988 года рождения) прибыл в лесной массив, расположенный в Гусь-Хрустальном районе и вырубил около 40 кубов леса.При этом, соответствующего разрешения у мужчины не было.Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Владимирской области, в результате ГКУ ВО «Гусевское лесничество» причинен материальный ущерб в размере более 600 000 рублей.Фото: пресс-служба ФСБ России по Владимирской областиОтмечается, что соответствии со ст. 260 УК РФ «особо крупным» признается ущерб, превышающий 150 000 рублей.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, в июле 2023 года МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.Фото: pxfuel.com