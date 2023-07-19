Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена незаконная рубка 40 кубов леса.
По версии...
Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена незаконная рубка 40 кубов леса.
По версии следствия, в июне текущего года злоумышленник (1988 года рождения) прибыл в лесной массив, расположенный в Гусь-Хрустальном районе и вырубил около 40 кубов леса.
При этом, соответствующего разрешения у мужчины не было.
Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Владимирской области, в результате ГКУ ВО «Гусевское лесничество» причинен материальный ущерб в размере более 600 000 рублей.
Фото: пресс-служба ФСБ России по Владимирской области
Отмечается, что соответствии со ст. 260 УК РФ «особо крупным» признается ущерб, превышающий 150 000 рублей.
На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, в июле 2023 года МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Фото: pxfuel.com