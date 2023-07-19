В российской столице неблагоприятные погодные условия продолжают доставлять неудобство горожанам. Сообщается, что более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за ..

В российской столице неблагоприятные погодные условия продолжают доставлять неудобство горожанам. Сообщается, что более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды.По данным , в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. Кроме того, в Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено.